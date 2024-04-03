Назначение экс-секретаря СНБО не осталось вне внимания Москвы, считает обозреватель Коваленко.

Приднестровский кипишь в разгаре: президент Украины Владимир Зеленский разворошил осиное гнездо, назначив на роль украинского посла в Молдове экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

Можно ожидать, что в связи с этим Кремль начнет личностную кампанию против Данилова, постаравшись объявить его персоной нон грата. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это наименее удобное и совершенно не лайтовое для Приднестровья назначение, в связи с чем в ближайшее время начнется кампания по дискредитации нового посла в Молдове", - считает аналитик.

По словам Коваленко, для дискредитации Данилова Москва может задействовать все пропагандистские площадки, как на территории "ПР", так и в подконтрольной официальным властям Молдове. Речь идет о ресурсах, которые живит деньгами беглый агент Кремля Илан Шором (его имя связывают с партией "Шор"), подчеркнул обозреватель.

Вероятно, в скором времени Украина воочью увидит подобные вбросы. Более того, против Данилова ополчится так называемая оппозиция Молдовы, считает Коваленко.

"Рупором этих атак должна стать Марина Таубер, которая, по уже привычной ей методичке, должна будет в перспективе предложить объявить Алексея Данилова персоной нон грата, что весьма активно поддержат пророссийские силы. В общем, в осином гнезде загудело", - сказал он.

Данилов в роли посла - что известно о решении Зеленского

Отметим, что украинцам сообщили об увольнении Данилова на прошлой неделе. Это стало неожиданностью для многих, так как в информационном поле слухов о его отставке не было, чего не скажешь об аналогичной ситуации с Залужным (информация об уходе генерала с поста главнокомандующего ВСУ "гуляла" месяц, прежде чем его заменил Сырский).

Официальный указ Зеленского насчет увольнения Данилова украинцы увидели 26 марта. На его должность секретаря СНБО назначили Александра Литвиненко. 29 марта на президентском сайте также появился указ о том, что Данилов станет новым послом Украины в Молдове.

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