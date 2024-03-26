Соответствующий приказ появился сегодня на сайте президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 марта, провел очередные кадровые изменения. В этот раз он уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Уволить Даниова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указано в указе президента №16/2024. Он датирован 26 марта.

При этом Зеленский назначил на место Данилова - Александра Литвиненко.

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"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указано в указе президента №188/2024.

Другим своим указом, №187/2024, Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины, а на его место, указом №189/2024, назначил Олега Иващенко.

Александр Литвиненко - что известно

На сайте СВР указано, генерал-майор Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "правоведение" в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

В частности, в 2014 - 2019 годах был заместителем секретаря СНБО, с 2019 по 2021 год - директором Национального института стратегических исследований, а с 23 июля 2021 года - председателем Службы внешней разведки Украины.

Последние заявления Данилова

Среди последних заявлений Данилова было, в частности то, что несмотря на проблемы с военной помощью от США, поток западного оружия в Украину полностью никогда не останавливался.

Глава СНБО отметил, что большая команда - президент, Министерство иностранных дел, послы - работает постоянно над тем, чтобы эта западная помощь продолжала поступать.

Кадровые изменения - последние новости

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо него эту должность получил Александр Сырский - генерал, который за последние два года прославился не меньше.

Позже Зеленский уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенных сил ВСУ. На этот пост назначили Юрия Содоля. Кроме того, Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ. Эту должность занимал Максим Миргородский. Новым командующим стал Игорь Скибюк. Также был назначен новый командующий Сил территориальной обороны. Должность получил Игорь Плахута.

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