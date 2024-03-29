По словам главы государства, именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину ему говорил сам Данилов.

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на должность нового посла Украины в Молдове. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, а конкретнее - я согласовал его кандидатуру как нового посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину", - заявил он.

По словам Зеленского, для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством - и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия.

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Изменения в СНБО

26 марта Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. При этом президент назначил на место Данилова Александра Литвиненко.

Другим своим указом, №187/2024, Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины, а на его место, указом №189/2024, назначил Олега Иващенко.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему так произошло. По его словам, на разных этапах войны с РФ нужна своя динамизация процессов. Поэтому случай с Даниловым - классическая ротация.

Как сказал Подоляк, украинцев утомляет рутина в процессах, наблюдаемых на третьем году войны - обществу необходимо показать стратегическую готовность государства дальше работать в жестком ритме, предлагать инициативы.

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