Решение об увольнении секретаря СНБО с должности стало неожиданностью, но он уже отреагировал на указ президента.

26 марта на сайте Офиса президента появился указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Кадровое решение стало неожиданностью для украинцев.

Сам Данилов, комментируя решение президента, призвал "не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины". УНИАН собрал самое важное из политической карьеры уже бывшего секретаря СНБО Данилова.

Алексей Данилов: путь к политике

Алексей Данилов окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко по специальности историк, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.

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Политическая карьера Данилова развивалась довольно быстро. С 1994 по 1997 год он занимал должность мэра Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко он возглавлял Луганскую ОГА. Затем Данилов был заместителем председателя Партии свободных демократов и членом ВО "Батькивщина", от которого был избран народным депутатом в Верховную Раду V созыва.

Данилов был 13 секретарем СНБО во времена независимости Украины. Он занимал эту должность с октября 2019 года.

Данилов входил в круг приближенных к президенту лиц, много общался с западной прессой во время полномасштабного вторжения.

Данилов

Резонансные заявления Данилова - самое интересное

Алексей Данилов был одним из самых авторитетных спикеров среди украинской власти во время полномасштабного вторжения РФ. Он появлялся в информационном пространстве не часто, но с резонансными и громкими заявлениями.

О вторжении России:

1 марта 2022 года Данилов сделал едва ли не первое публичное заявление о начале большой войны. Он признался, что Украина ждала этого, но не ожидала, что вторжение будет настолько масштабным.

"Надо четко осознавать: наша армия сильна, мы понимаем, что мы делаем... Сложности есть. Потому что никто не представлял, что такая армада двинется на нашу страну. Но я хочу сказать: наши военные сознательные, они понимают, что им надо делать", - сказал тогда Данилов.

О Путине:

Данилов делал несколько резких заявлений в отношении российского диктатора. Весной 2022 года он заявил, что Путин мечтает ликвидировать военно-политическое руководство государства и Украину в целом.

"Война продолжается. Она будет непростой... Путин не снимает задачу уничтожения нас как государства. Это уничтожение высшего политического руководства нашей страны", - сказал он.

Данилов был одним из первых, кто фактически анонсировал украинские удары по сакральному для Путина Крымскому мосту.

"Мир наконец должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера. Гитлер был одержим уничтожением евреев, а Путин хочет уничтожить украинцев", - отмечал Данилов по итогам нескольких месяцев войны.

Он также называл Путина подонком, комментируя убийства украинских детей. "Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", - отмечал Данилов.

Об ошибках Украины:

"Главная ошибка, начиная с 91-го года, что наш сосед является нашим "другом, братом", якобы, и каким-то нашим партнером... Все президенты и премьеры, которые были у нас у власти, они через так называемую "газовую трубу" знаменитую садились на крючок РФ. И это была одна из фундаментальных вещей. Была большая русификация нашего бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства, других процессов жизни", - заявлял Данилов в начале войны.

О Зеленском:

Данилов был на всех ключевых совещаниях с участием президента. Именно он рассказал, как Зеленский отреагировал на полномасштабное вторжение.

"Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете... запомнилось... Говорит: "Ну что? Будем бороться!", - рассказал Данилов, вспоминая совещание утром 24 февраля.

Также Данилов признавался, что в первые два месяца войны Зеленского пять раз пытались убить. Секретарь СНБО рассказал, как реагировал президент. "Он говорит: "Мячеславович, сколько можно, они мне уже надоели", - вспоминал Данилов.

О мире с РФ:

Данилов никогда не делал оптимистичных прогнозов относительно соглашений с агрессором и сроков окончания войны. "С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем быстрее они это сделают, тем больше будет пользы для их страны", - заявлял Данилов в 2022-м.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока что много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркивал он несколькими месяцами позже.

О помощи партнеров:

"Нам никто ничем не обязан. Это помощь, которую мы получаем от всех стран, нам надо благодарить, что она на сегодняшний день есть. Я не представляю, что мы делали бы (с 24 февраля - УНИАН), если бы у нас в то время не было того, что нам предоставили - джавелины, стингеры и так далее", - говорил Данилов.

Затем он рассказывал, как западное оружие создает проблемы оккупантами. "Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда надо попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать", - говорил он.

Впрочем, уже через год Данилов упрекнул западные страны в дефиците смелости и решительности в противодействии России.

О замораживании войны:

Позиция Данилова относительно замораживания войны была четкой и радикальной, как в случае с мирными соглашениями.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы предполагать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают, как они со слезами на глазах встречают наших ребят, наших освободителей", - говорил он.

О войне на территории РФ:

Данилов заявлял, что армия Украины может пересечь границу с РФ, если это потребуется для интересов государства. "Ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", - заявил он.

О неудачах ВСУ:

В течение контрнаступления в 2023 году Данилов публично регулярно заявлял, что "все идет по плану". Впрочем, затем ему пришлось признать, что ожидания не оправдались.

"Надежды были, но они не оправдались. То, что мы два года защищаем нашу страну, - это уже большая победа... Ситуация на фронте очень сложная, старые учебники по войне, в том числе НАТОвские, необходимо отправить обратно в архивы. Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке", - сказал он.

О победе:

Данилов считает, что завершение войны в Украине должно включать распад России. Он уверен, что Россия не может победить Украину военным путем. В то же время недавно Данилов признал, что Украина имеет проблемы с поставками оружия.

"Действительно есть ситуация, когда не хватает снарядов, не хватает средств поражения противника", - сказал он в начале февраля этого года.

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