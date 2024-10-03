ЦРУ публикует соответствующие инструкции, чтобы привлекать к сотрудничеству шпионов из этих стран.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало вербовать потенциальных шпионов в Китае, Иране и Северной Корее после успешной кампании по вербовке россиян. В частности ЦРУ обнародовало инструкции на языках этих стран, чтобы граждане могли "безопасно" связаться с агентством, пишет The Independent.

В управлении сообщили, что разместили инструкции в различных соцсетях, чтобы люди смогли связаться с ЦРУ через общедоступные или "темные" сайты.

"Мы хотим убедиться, что люди в других авторитарных режимах знают, что мы открыты для сотрудничества", - отметил представитель ЦРУ.

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В издании добавили, что Китай, РФ, Северная Корея и Иран являются "тяжелыми мишенями", ведь правительства этих стран стараются не допускать вмешательств других государств, чтобы те не получили важную информацию или доступ к другим разведывательным данным.

"Эти страны блокируют доступ к американским социальным сетям, таким как Facebook, считая их невыгодными для правительства. Однако VPN и другие инструменты служат способом обойти эту цензуру и слежку. В прошлом это приводило к тому, что люди становились мишенями власти в некоторых случаях", - отметили в The Indepententent.

В своих видеороликах ЦРУ предоставляло инструкции о том, как информаторы могут связаться с представителями разведки США, не подвергая себя опасности. Также управление призвало всех потенциальных информаторов использовать частные веб-браузеры и удалять свою историю, чтобы не было доказательств их причастности.

"Люди пытаются связаться с нами со всего мира, и мы предлагаем им инструкции, как это сделать безопасно", - говорится в заявлении агентства.

По словам заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, в Китае есть много людей, которые недовольны режимом Си Цзиньпина и имеют доступ к нужной информации.

"У вас есть люди внутри, которые видят, что происходит, и по многим разным причинам им принципиально не нравится направление, в котором Си ведет страну, и понимают, что есть путь к помощи их собственной стране, работая с нами", - объяснил он в интервью агентству Bloomberg.

Деятельность шпионов в мире - последние новости

Ранее издание NBC News сообщило, что спецслужбы РФ наращивают свое присутствие в Мексике, чтобы проводить шпионские операции против США. В течение последних нескольких лет Россия добавила десятки сотрудников в свое посольство в Мехико, несмотря на то, что Москва имеет лишь ограниченные торговые связи с этой страной.

В то же время министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что опасения Европейского Союза, что новая схема разрешений страны на работу и проживание для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в ЕС, является "политической истерией". Он подчеркнул, что "нет никаких юридических проблем и проблем безопасности, когда речь идет о национальной карте".

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