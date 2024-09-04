Как отметили в венгерском правительстве, "нет никаких юридических проблем и проблем безопасности, когда речь идет о национальной карте".

В Венгрии назвали "политической истерией" опасения Европейского Союза, что ее новая схема разрешений на работу и проживание для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в ЕС. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на министра Венгрии по делам Евросоюза Яноша Боку.

По его словам, "нет никаких юридических проблем и проблем безопасности, когда речь идет о национальной карте".

"Однако существует явная политическая истерия, которую создает большинство в Европейском парламенте и некоторые страны-члены", - отметил венгерский чиновник. Видео дня

Как известно, Еврокомиссия и крупнейшая фракция Европарламента выразили обеспокоенность после того, как Венгрия распространила систему "национальной карты" для граждан двух стран на фоне войны РФ против Украины.

Система национальных карт Венгрии, которая ранее была доступна только для граждан Украины и Сербии, в июле была распространена на восемь стран, включая Россию и Беларусь.

Отношения Венгрии с Украиной - последние новости

В Венгрии из-за нового закона украинские беженцы могут оказаться на улице. 21 августа в стране начал действовать новый закон, согласно которому государственная поддержка граждан Украины будет ограничена и будет действовать только для тех людей, которые приехали из областей, пострадавших в результате боевых действий.

Впоследствии Еврокомиссия взялась за постановление Венгрии об ограничениях в отношении украинских беженцев. В ЕС заверили, что делают все возможное для поддержки украинцев и продолжат обеспечивать их защиту "столько, сколько это будет нужно".

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