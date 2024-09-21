В Вашингтоне видят возвращение россиян к шпионской практике времен холодной войны

Российские спецслужбы наращивают свое присутствие в Мексике для проведения шпионских операций против США, что является возвращением к тактике холодной войны. Об этом пишет NBC News со ссылкой на официальных лиц США и бывших офицеров разведки.

За последние несколько лет Россия добавила десятки сотрудников в свое посольство в Мехико, хотя Москва имеет лишь ограниченные торговые связи с этой страной. Американские официальные лица говорят, что эта тенденция вызывает беспокойство, и считают, что масштабное наращивание направлено на усиление разведывательных операций, направленных против США, а также его пропагандистских усилий, направленных на подрыв отношений Вашингтона и Киева.

По словам собеседников издания, администрация Байдена даже была вынуждена поднять этот вопрос перед мексиканским правительством.

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Ранее в этом месяце директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что его агентство и правительство США "остро сосредоточены" на проблеме расширения присутствия России в Мексике. По словам Бернса, такое внимание россиян к Мексике частично стало результатом высылки российских шпионов из западных столиц после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

"Столько офицеров российской разведки было изгнано из Европы. ... Поэтому они ищут места, куда можно пойти, и ищут места, где они могут действовать", - сказал Бернс в Лондоне в этом месяце, когда его спросили о вероятном шпионаже России из Мексики.

Действия России в Мексике отражают более агрессивную позицию ее разведывательных служб на многих фронтах, поскольку Кремль стремится заставить замолчать критиков за рубежом, подорвать поддержку Украины и ослабить западные демократии, заявили бывшие сотрудники разведки. Этот подход включал диверсии и попытки диверсий в Европе, планы убийств, непрерывные кибератаки и широкомасштабные глобальные кампании по дезинформации.

В отличие от США, где российская разведка находится под пристальным вниманием ФБР, а российские консульства закрыты, Мексика предлагает Москве удобное место с меньшим риском для агентов, говорят бывшие офицеры американской разведки.

Дуглас Лондон, старший оперативный офицер ЦРУ в отставке, говорит, что Мексика стала удобной базой для поддержки как завербованных американцев, так и российских шпионов, работающих под "глубоким прикрытием" в США. Такие агенты могут свободно пересекать американо-мексиканскую границу и встречаться с российскими кураторами, чтобы получить деньги, передать информацию и тому подобное.

Кроме чисто шпионских операций Россия может также контактировать с мексиканским преступным миром для организации трансграничных диверсий в США, говорят ветераны американской разведки.

Наконец россияне активно расширяют свое информационное влияние в Мексике, в частности увеличивая здесь присутствие своих пропагандистских СМИ, таких как RT.

Позиция Мексики относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, Мексика в целом придерживается нейтральной позиции относительно российского вторжения в Украину. На словах она осудила факт российской агрессии и выразила сочувствие Украине, однако отказалась ввести санкции против агрессора и неоднократно выступала против поставок оружия Украине.

Недавно в Мексике избрали нового президента, и на церемонию инаугурации, которая состоится 1 октября, формально пригласили Владимира Путина, как и лидеров всех других государств, с которыми Мексика имеет дипломатические отношения.

При этом Мексика отклонила призывы арестовать Путина в случае его приезда, хотя страна является участником Международного уголовного суда.

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