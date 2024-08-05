Британских военных предупредили, что агенты РФ могут шпионить с целью получения разведывательной информации о подготовке украинцев.

Британских солдат предупредили, что российские шпионы могут летать на беспилотниках над британскими военными базами с целью получения информации об украинских войсках. Российские спецслужбы проявили "значительный" интерес к операции "Интерфлекс" – кодовому названию подготовки 34 000 украинских новобранцев, пишет The Times со ссылкой на инструкцию, распространенной среди британских военнослужащих.

Отмечается, что помимо полетов беспилотников над военными базами, российские агенты обращались к армейским инструкторам как в Интернете, так и лично, чтобы получить информацию: "Правительство очень серьезно относится к безопасности наших военных учреждений. Существует целый ряд надежных мер для защиты наших людей и объектов", – заявил представитель Министерства обороны.

В докладе говорится, что существуют реальные угрозы шпионажа и подрывной деятельности, связанные с подготовкой ВСУ в Великобритании.

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По словам журналистов, опубликованное в октябре прошлого года "Руководство по угрозам полевой армии" впервые подробно описывает попытки Москвы проникнуть в военную поддержку Украины со стороны Великобритании. Там указано, что российские спецслужбы регулярно применяют целый ряд средств физической разведки и технических возможностей для сбора информации, в частности, о подготовке личного состава Вооруженных сил Украины.

"Тактика, техника и процедуры (ТТП) включают использование дистанционно управляемых летательных аппаратов, мобильное и пешее наблюдение, виртуальные и физические подходы к поставщикам услуг по подготовке, а также интерес со стороны журналистов-расследователей... Уязвимыми местами являются тренировочные площадки, воздушный порт высадки, морской порт высадки, а также ключевые места размещения и логистические объекты", – говорится в пособии.

Также там указано, что солдаты, которые готовят украинских военных, должны быть особенно внимательными к "достоверным" угрозам российского шпионажа: "Подготовка ВСУ остается предметом значительного разведывательного интереса для вражеских служб внешней разведки и национальной прессы", – пишут авторы.

Источники газеты в оборонном ведомстве заявили, что существует "мало доказательств" об использовании дронов для шпионажа за учениями. Там предположили, что пособие было написано, чтобы предупредить солдат о рисках. Но предостережения британской армии имеют поразительное сходство с методами российского шпионажа в других странах Европы. Германия признала, что за украинскими солдатами во время учений следили неизвестные беспилотники. А Польша с конца прошлого года арестовала 18 человек по подозрению в планировании поджогов и диверсий от имени России и Беларуси.

Британская армия использует полигоны по всей стране для подготовки украинских военнослужащих. Большинство украинцев проходят базовый 35-дневный курс. Но некоторые более опытные украинские военнослужащие прошли специализированные курсы.

Война – последние новости

Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 5 августа ориентировочно составили 584 тысячи 90 человек. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 180 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украина 4 августа на 20-летие Воздушных сил ВСУ официально подтвердила получение американских истребителей F-16. Первые украинские боевые самолеты западного производства показал на видео президент Владимир Зеленский.

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