Часть ЧВК "Вагнер" Россия может оставить для выполнения "грязной работы". Такое мнение высказала аналитик Фонда "Повернись живим" Мария Кучеренко во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса".
По ее словам, пока можно лишь озвучивать некоторые версии относительно того, какая судьба постигнет "Вагнер". Эксперт назвала несколько маркеров, которые будут свидетельствовать, будет ли "разгром" или же трансформация этой группы компаний в РФ.
Первый маркер - присутствие "Вагнера" в Африке и других странах, в частности Сирии. Как утверждает Кучеренко, в предыдущие дни никаких соответствующих движений там не произошло.
"Вчера появилась информация, что командиров и функционеров "Вагнера" российские военные арестовали в Сирии, но подтверждения этой информации я пока не имею", - пояснила она.
Второй маркер заключается в том, состоится ли подписание контрактов участников ЧВК с Министерством обороны РФ до 1 июля - именно такое требование ранее было объявлено официальным руководством российских военных. То есть, часть "Вагнера" действительно подпишет контракты и будет и дальше получать оружие и финансирование от правительства России.
Аналитик подчеркнула, что "Вагнер" получала финансирование из госбюджета РФ, более того, это подтвердил и президент страны-агрессора Владимир Путин. Кроме того, без координации и сопровождения, в частности, Министерства обороны ЧВК не имела бы определенного обеспечения и не смогла бы осуществить ряд мероприятий. В качестве примера аналитик привела посещение главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным исправительных колоний для вербовки заключенных на войну против Украины.
Также Кучеренко предположила, что часть ЧВК не подпишет официальный контракт с Минобороны РФ и может остаться в том виде, в котором существовала с 2014-го по 2022 год, с опорой на старый костяк командиров. По словам эксперта, среди них Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа ГРУ, который увлекается идеями Третьего Рейха. По некоторым данным, он считается основателем частной военной компании "Вагнер" и имеет одноименный позывной.
"То есть, это будет такая группа, которая и подчеркнуто структурно, эстетически и идеологически будет отделена, сохранит ядро и вернется к прежней нацистской идеологии. Россия будет ее использовать для выполнения самых грязных задач, от которых Кремль будет дистанцироваться. Это нужно, чтобы РФ могла говорить якобы к этому не имеет никакого отношения", - предположила эксперт.
Кучеренко также не исключает возможность "разгрома" ЧВК, но отдает такому сценарию наименьший шанс на воплощение в ближайшем будущем.
Попытка мятежа Пригожина - что известно
Как сообщал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 24 июня заявил, что начинает "Марш справедливости" на Москву, обвинив российских военных в нанесении удара по одному из лагерей ЧВК. Потом появлялись сообщения о захват боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, подхода к Воронежу и о том, что "мятежники" в нескольких сотнях километров от Московской области.
Президент страны-агрессора Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене, но после переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенко Пригожин остановил поход.
Аналитик Фонда "Повернись живим" Мария Кучеренко отмечает, что не имеет доказательств того, что происходил реальный мятеж. Она также считает, что между Путиным и Пригожиным конфликта нет, а Кремль по-прежнему силен в проведении информационных операций.