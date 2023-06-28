Мария Кучеренко предположила, какая судьба ждет ЧВК "Вагнер" после похода на Москву.

Часть ЧВК "Вагнер" Россия может оставить для выполнения "грязной работы". Такое мнение высказала аналитик Фонда "Повернись живим" Мария Кучеренко во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса".

По ее словам, пока можно лишь озвучивать некоторые версии относительно того, какая судьба постигнет "Вагнер". Эксперт назвала несколько маркеров, которые будут свидетельствовать, будет ли "разгром" или же трансформация этой группы компаний в РФ.

Первый маркер - присутствие "Вагнера" в Африке и других странах, в частности Сирии. Как утверждает Кучеренко, в предыдущие дни никаких соответствующих движений там не произошло.

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"Вчера появилась информация, что командиров и функционеров "Вагнера" российские военные арестовали в Сирии, но подтверждения этой информации я пока не имею", - пояснила она.

Второй маркер заключается в том, состоится ли подписание контрактов участников ЧВК с Министерством обороны РФ до 1 июля - именно такое требование ранее было объявлено официальным руководством российских военных. То есть, часть "Вагнера" действительно подпишет контракты и будет и дальше получать оружие и финансирование от правительства России.

Аналитик подчеркнула, что "Вагнер" получала финансирование из госбюджета РФ, более того, это подтвердил и президент страны-агрессора Владимир Путин. Кроме того, без координации и сопровождения, в частности, Министерства обороны ЧВК не имела бы определенного обеспечения и не смогла бы осуществить ряд мероприятий. В качестве примера аналитик привела посещение главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным исправительных колоний для вербовки заключенных на войну против Украины.

Также Кучеренко предположила, что часть ЧВК не подпишет официальный контракт с Минобороны РФ и может остаться в том виде, в котором существовала с 2014-го по 2022 год, с опорой на старый костяк командиров. По словам эксперта, среди них Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа ГРУ, который увлекается идеями Третьего Рейха. По некоторым данным, он считается основателем частной военной компании "Вагнер" и имеет одноименный позывной.

"То есть, это будет такая группа, которая и подчеркнуто структурно, эстетически и идеологически будет отделена, сохранит ядро и вернется к прежней нацистской идеологии. Россия будет ее использовать для выполнения самых грязных задач, от которых Кремль будет дистанцироваться. Это нужно, чтобы РФ могла говорить якобы к этому не имеет никакого отношения", - предположила эксперт.

Кучеренко также не исключает возможность "разгрома" ЧВК, но отдает такому сценарию наименьший шанс на воплощение в ближайшем будущем.

Попытка мятежа Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 24 июня заявил, что начинает "Марш справедливости" на Москву, обвинив российских военных в нанесении удара по одному из лагерей ЧВК. Потом появлялись сообщения о захват боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, подхода к Воронежу и о том, что "мятежники" в нескольких сотнях километров от Московской области.

Президент страны-агрессора Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене, но после переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенко Пригожин остановил поход.

Аналитик Фонда "Повернись живим" Мария Кучеренко отмечает, что не имеет доказательств того, что происходил реальный мятеж. Она также считает, что между Путиным и Пригожиным конфликта нет, а Кремль по-прежнему силен в проведении информационных операций.

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