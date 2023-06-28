Аналитик считает, что поход "Вагнера" на Москву свидетельствует о необходимости серьезно изучать противника.

Аналитик Фонда "Повернись живим" Мария Кучеренко прокомментировала "историю с мятежом" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и предположила, в каких на самом деле отношениях он с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы не можем быть уверенными, что что-то физическое происходило между Ростовом и Москвой, ведь сообщения, что колонны ("Вагнера", - УНИАН) подъехали к Московской области, ничем пока не подтверждены. Если глобальнее: да, что-то происходило между Ростовом на Москвой - как администрацией, Ростовом и Кремлем, Путиным... Но сейчас нельзя говорить о каком-то настоящем конфликте между Кремлем и Пригожиным. Но точно не выпадает говорить о каких-то бунтах, переворотах, мятежах", - заявила она во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса".

Аналитик считает, что рассматриваемые события свидетельствуют: надо серьезно изучать противника. Более того, нужны большие обоснованные исследования по поводу ЧВК "Вагнер" и российских элит, потому что подавляющее число комментаторов, высказавшихся об этих событиях, оказались абсолютно неправы.

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"Главный урок из этих событий - Кремль до сих пор силен в том, в чем был силен с 2014 года - в проведении информационных операций. Потому что никто из аналитиков не угадал, чем все это закончится. В частности, в своих оценках, что режим зашатался уже сейчас и, что Пригожин, условно, уже завтра зайдет в Кремль и будет пугать весь мир...", - сказала Кучеренко.

Также она подчеркивает, что нет никакого смысла говорить, что "Вагнер" является частным. Более того, она считает, что речь не об отдельной компании, а группе компаний, потому что "Вагнер" - это не только боевики и не только те люди, которые присутствуют на оккупированных территориях Украины. Эксперт акцентирует, что "Вагнер" это также лица, осуществляющие противоправную деятельность на территории других стран и ряд политтехнологов, которые подчиняются этой группе. Также в состав ЧВК входят медийщики, которые создают определенный продукт. Пример этому - пропагандистские фильмы, создававшиеся под патронатом Пригожина, определенные пиар-компании, "истории о троллях Пригожина" (дезинформирующее агентство) и тому подобное.

"То есть, все это позволяет говорить: эта группа (группы) подконтрольна российскому государству и была ей подконтрольна с самого начала своего существования", - заявляет Кучеренко.

По ее мнению, один из главных итогов похода группы "Вагнер" на Москву заключается в том, что никакого конфликта между Путиным и Пригожиным нет.

Поход Пригожина на Москву - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начинает "Марш справедливости", цель которого - Москва. Он утверждал, что российские военные нанесли по лагерю ЧВК ракетный удар по приказу руководства российского минобороны. Затем поступили сообщения о захвате боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, позже - что они дошли до Воронежа и что находятся относительно недалеко от Московской области.

Президент РФ Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене. Днем после переговоров беларуского диктатора Александра Лукашенко с Пригожиным последний приказал своим бойцам остановиться и отступил.

По данным издания NYT, российский генерал Сергей Суровикин заранее знал о планах Пригожина совершить мятеж. Газета Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц сообщила, что Пригожин во время мятежа планировал захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова во время их визита в Ростовскую область. Но, ФСБ РФ якобы узнала об этом заранее и это изменило намерения Пригожина.

Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин показал себя "абсолютно" ослабленным. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что попытка Пригожина осуществить переворот в России разрушила миф о сильном Путине, показала слабость РФ, а также является шагом вперед к миру в Украине.

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