Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки ФБР Чарльз Макгонигал, которого задержали в январе за попытку помочь российскому миллиардеру Олегу Дерипаске обойти санкции, признал, что сотрудничал с олигархом, пишет Associated Press.

В Федеральном суде в Нью-Йорке Макгонигал заявил, что в 2021 году взял у Дерипаски 17 тысяч долларов за то, что поможет олигарху найти унизительную информацию о его бизнес-конкуренте (тоже россиянине). Он уточнил, что получил от Дерипаски, на тот момент уже несколько лет находящегося под санкциями, перевод в размере 17,5 тысяч долларов через банк-посредник и юридическое лицо в Нью-Джерси. Макгонигал утверджает, что "глубоко раскаивается" в том, что совершил.

"Это, как вы можете себе представить, причиняет боль не только мне, но и моим друзьям, семье, близким. Я беру на себя полную ответственность, мои действия никогда не преследовали цели нанести вред Соединенным Штатам, ФБР, моей семье и друзьям", – сказал бывший сотрудник ФБР.

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Сторона обвинения также утверждает, что Макгонигал якобы вел переговоры о получении гонорара в размере от 650 000 до 3 миллионов долларов за поиск электронных файлов, раскрывающих скрытые активы бизнес-конкурента Дерипаски на сумму 500 миллионов долларов.

Чарльз Макгонигал - кто это и в чем его обвиняют

55-летний Чарльз Макгонигал с 2016 по 2018 год возглавлял отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке. Он руководил расследованиями в отношении российских олигархов, в частности Дерипаски. Также отметился участием в расследовании о связи предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа 2016 года с Кремлем.

В январе 2023 года Макгонигал был задержан. Его обвинили в том, что он пытался помочь Дерипаске обойти американские санкции. Россиянин попал в санкционные списки Минфина США в 2018 году из-за связей с российским диктатором Владимиром Путиным и по причинам, связанным с оккупацией Россией украинского Крыма. Правомерность санкций в 2022 году подтвердил Верховный суд США.

Макгонигалу также были предъявлены обвинения в сокрытии не менее 225 000 долларов наличными, которые он якобы получил от бывшего сотрудника албанской разведки во время работы в ФБР.

Экс-работник ФБР признал себя виновным по одному пункту обвинения (сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 14 декабря.

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