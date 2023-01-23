Бывший американский разведчик пытался помочь Дерипаске обойти американские санкции, которые ввел против него Минфин США в 2018 году.

Правоохранительные органы США арестовали экс-сотрудника ФБР из-за его связей с российским олигархом Олегом Дерипаской, который ранее попал под американские санкции.

По данным ABC News, речь идет о Чарльзе Макгонигале, который был специальным агентом во внутренней разведке Бюро и занимался контрразведывательными операциями.

Его задержали в субботу днем по прибытии в аэропорт Кеннеди, после путешествия экс-разведчика в Шри-Ланку. Сообщается, что Макгонигал пытался помочь Дерипаске обойти американские санкции путем исключения его из списка лиц, которых касаются ограничения.

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Макгонигал официально закончил работать в ФБР в 2018 году. За время своей карьеры он отметился участием в расследовании о связи предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа 2016 года с Кремлем.

По данным СМИ, связь между Макгонигалом и Дерипаской правительство США обнаружило в рамках изучения деловых отношений бывшего разведчика с личным помощником олигарха.

Санкции против Дерипаски

Санкции против алюминиевого магната Дерепаски Минфин США ввел в 2018 году на фоне вредительского вмешательства российского правительства во внутренние дела других государств. Позже олигарх обратился в суд, чтобы снять ограничения, но его иск отклонил федеральный судья в 2021 году.

Также 3 октября 2022 года Верховный суд США отклонил ходатайство олигарха Дерипаски об отмене санкций.

На данный момент к Дерипаске применены санкции Украиной, США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарией, Австралией и Новой Зеландией.

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