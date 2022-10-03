Российского олигарха подозревают в нарушении санкций.

Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски. Олигарх требовал снять с него санкции.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что решение приняли через несколько дней после того, как прокуратура США обвинила Дерипаску в нарушении санкций, введенных в 2018 году из-за связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ограничения ввел в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым. По словам адвоката российского миллиардера, санкции были незаконными, а решения апелляционного и окружного судов могли дать президенту США слишком большую власть.

Сам же Дерипаска заявил, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США превысило свои полномочия, потому что ввело санкции, не связанные с чрезвычайным положением в стране, как это указано в законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В петиции адвокат Дерипаски указано, что "любое нарушение этой тщательно разработанной законодательной схемы угрожает снятием ограничений с исполнительной власти".

Кроме того, Дерипаска напомнил о пресс-релизе OFAC, в котором говорилось, что санкции были введены "в ответ на злонамеренную деятельность России во всем мире". Его адвокат утверждал, что президент "не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с "глобальной вредоносной деятельностью" России".

В свою очередь федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что заявление в пресс-релизе не противоречит и не опровергает "конкретные причины, которые OFAC приводило в своих записках для введения санкций в отношении Дерипаски". Судьи не просили правительство предоставить ответ, давая понять, что они не рассматривают всерьез апелляцию Дерипаски.

Санкции против Дерипаски - что известно

Олиграх Олег Дерипаска и контролируемые им компании, в том числе производитель алюминия "Русал"l и EN+ Group, аа также десятки российских граждан и компаний попали под санкции США в 2018 году за то, что они способствовали "глобальным злонамеренным действиям", включая вторжение в Крым в 2014 году.

Миллиардер обратиля в суд, чтобы снять санкций, но его иск был отклонен федеральным судьей в 2021 году. Позже он проиграл и апелляцию. Тем не менее Вашингтон снял санкции с двух его основных компаний: алюминиевого гиганта "Русал" и группы "En+ Group", в которую он входит.

Кроме того, Дерипаска заявил после речи президента США Джо Байдена в Варшаве, что мир готовится к идеологической мобилизации и затяжной войны.

26 апреля стало известно, что ФБР изъяло много предметов роскоши из двух особняков Дерипаски в США. В руки правоохранителей попали полдюжины произведений изобразительного искусства, солнцезащитные очки, походные ботинки, домашняя утварь, финансовые отчеты, телефонные счета и другие документы, а также картина Диего Ривьеры и пару обуви Prada.

В свою очередь ГБР остановило поставки в РФ предприятием Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении.

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