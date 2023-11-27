Варшава считает, что причины протеста лежат в Украине и ЕС, а не в Польше.

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил своему украинскому коллеге Александру Кубракову письмо с предложениями по решению проблемы с забастовкой польских перевозчиков на украинско-польской границе. Об этом сообщает пресс-служба польского министерства.

Польская сторона отмечает, что одной из причин акции протеста польских предпринимателей стало введение украинской стороной "электронной очереди" прохождения таможенного контроля на границе для перевозчиков.

"Это привело к существенному продлению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в Европейском Союзе, которые возвращались из Украины пустыми на пересечение границы Украина – ЕС. Это, в свою очередь, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Кроме того, по мнению митингующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши", – говорится в сообщении польского Министерства инфраструктуры.

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Министр Анджей Адамчик призвал срочно принять меры для выполнения требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.

"Идея состоит в том, чтобы исключить обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере на двух пунктах пропуска: Зосин-Усцилуг и Нижанковице-Мальховице", – отметили в польском министерстве.

Также отмечается, что едва ли не главным требованием польских перевозчиков является восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году. Поскольку этот вопрос лежит в компетенции Еврокомиссии, Варшава обратилась к Европейскому комиссару по вопросам транспорта, чтобы там проанализировали влияние отмены лицензий для украинцев на рынок автомобильных перевозок ЕС.

В польском Министерстве инфраструктуры отметили, что причины протеста польских перевозчиков "лежат в Украине и Европейском Союзе".

Протесты польских перевозчиков на границе Украины

Как писал УНИАН, 6 ноября польские автоперевозчики начали блокировать пункты таможенного контроля на границе Украины и Польши. Они требуют возврата к системе лицензирования украинских перевозчиков, работающих на рынке ЕС, а также выполнения еще ряда требований.

На днях президент Владимир Зеленский прокомментировал блокаду границы со стороны Польши. Он убежден, что ситуация на границе "потеплеет" и что надо дать больше времени Польше.

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