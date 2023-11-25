Президент Украины убежден, что ситуация на границе "потеплеет" и что надо дать больше времени Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украине надо придерживаться взвешенной политики в ситуации с блокированием польскими перевозчиками границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после проведения Международного саммита "Grain from Ukraine". "У нас есть сложности на границе", - сказал Зеленский.

В этот момент начала раздаваться воздушная тревога. Президент добавил, что сложности существуют не только на границе.

"На границе есть сложности, я считаю, прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо быть и иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, по которому идти. У нас есть этот план", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что правительственные вице-премьер-министры, глава МИД и Министерство инфраструктуры уже работают в этом направлении.

"Я уверен, что мы сможем все это сделать", - сказал Зеленский и привел пример сотрудничества с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с которым удалось найти выход из этой проблемы в момент политического тупика.

"Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям. Все потеплеет", - сказал Зеленский.

Блокирование границы с Польшей

Как сообщал УНИАН, польские протестующие намерены блокировать крупнейший пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе до февраля следующего года. Отмечалось, что польские фермеры, которые присоединились к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января.

Кроме того протестующие заблокировали уже четвертый пункт пропуска "Медика-Шегини" и планируют расширение блокады на пятый пункт контроля - "Нижанковичи" - "Мальховице".

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