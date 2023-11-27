Поляки будут проводить ремонт на КПП с отключением света.

Во вторник, 28 ноября, из-за проведения ремонтных работ временно не будет работать пункт пропуска "Угринов-Долгобычив" на границе с Польшей. Об этом сообщает Львовская таможня.

"По информации, полученной от Люблинского отдела обслуживания пограничных пунктов Республики Польша, в связи с проведением ремонтных работ польской стороной, 28 ноября в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов-Долгобычив" будет временное отключение света", - говорится в сообщении.

Из-за этого пункт пропуска не будет работать с 10:00 до 17:00.

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Блокада польских перевозчиков пунктов пропуска с Украиной: что известно

С 6 ноября польские перевозчики затормозили движение грузовиков через пункты пропуска "Корчева-Краковец", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Одно из основных требований поляков — возврат разрешений на грузоперевозки в пределах ЕС для украинских транспортных компаний, то есть отмена так называемого транспортного безвиза, который внедрили в июне 2022 года.

По данным украинских пограничников, по состоянию на утро 27 ноября на этих направлениях в сторону Украины в очередях находилось 2100 грузовиков.

С 23 ноября поляки также начали блокировать грузовики в пункте пропуска "Медика – Шегини".

Из-за таких действий польской стороны Украина столкнулась с проблемой поставки топлива.

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