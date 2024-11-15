В свою очередь Иран всячески отрицает, что стремится разработать ядерное оружие.

Во время атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен действующий сверхсекретный исследовательский центр по ядерному оружию в Парчине.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники в США и Израиле, этот удар особенно значим, поскольку направлен на объект, который ранее считался неактивным и значительно подорвал недавние усилия Ирана по возобновлению исследований ядерного оружия.

По данным источника издания, обознанного в ситуации, удар уничтожил сложное оборудование, используемое для разработки пластичной взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и нужна для его подрыва.

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В свою очередь Иран всячески отрицает, что стремится разработать ядерное оружие. А иранская миссия в ООН отказалась комментировать эту ситуацию.

По данным Института науки и международной безопасности, в этом исследовательском центре ранее проводили испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.

Спутниковые снимки высокого разрешения, полученные Институтом после израильского удара, показали, что здание Талеган 2 было полностью разрушено.

Американские и израильские источники издания отметили, что работы, которые недавно проводились на объекте Талеган 2, были частью исследований Ирана, которые могли быть направлены как на разработку ядерного оружия, так и на гражданские цели.

"Они проводили научную деятельность, которая могла бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это было совершенно секретно. Небольшая часть иранского правительства знала об этом, но большая часть - нет", - сказал представитель США.

В начале этого года израильская и американская разведки начали выявлять исследовательскую деятельность в Парчине, включая иранских ученых, проводящих компьютерное моделирование, металлургию и взрывчатые исследования, которые могут быть использованы для ядерного оружия.

Иран и ядерное оружие

Летом 2023 года представители Белого дома в частном порядке сказали Ирану, что подозревают его в исследовательской деятельности. США полагали, что предупреждение заставит иранцев остановить ядерную деятельность, но эо не подействовало.

Официальный представитель США сказал, что за несколько месяцев до израильского удара "была всеобщая обеспокоенность" по поводу иранской деятельности на объекте Талеган-2.

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