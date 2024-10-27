Часть зданий повреждена на военной базе Парчин, где Иран, вероятно, проводил испытания взрывчатых веществ для ядерного оружия.

Израиль нанес удар по территории Ирана, в результате чего были повреждены объекты на двух секретных военных базах на юго-востоке от Тегерана. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировало издание Associated Press. Так, согласно анализу, некоторые здания повреждены на военной базе Парчин, где Иран, вероятно, ранее проводил испытания взрывчатых веществ для ядерного оружия.

Аналитик Дэвид Олбрайт добавил, что в Парчине повреждено здание Талеган-2, которое иранцы использовали для испытаний в рамках ядерной программы, передает Reuters.

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Разрушения также зафиксированы на военной базе Ходжир, где, по оценкам аналитиков, могут быть подземные тоннели и места для производства ракет.

Иранские власти не признали повреждений на базах. В то же время они подтвердили, что в результате атаки погибли четверо солдат, которые работали с системами ПВО.

При этом, по данным источников издания The New York Times, в результате атак Израиля на Иран были уничтожены системы противовоздушной обороны, которые защищали важные нефтеперерабатывающие и химические заводы, а также крупное газовое месторождение и порт на юге страны.

Израиль ударил по Ирану 26 октября

В ночь на 26 октября ЦАХАЛ атаковал Иран в ответ на масштабный ракетный обстрел 1 октября. Взрывы прогремели в Тегеране и Караджи.

Утром 27 октября ЦАХАЛ сообщил об окончании ударов по военным объектам в Иране.

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