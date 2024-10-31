ВСУ надо иметь свои аэробаллистические ракеты для эффективного поражения объектов врага.

Несколько дней назад, 26 октября, израильские ВВС (ЦАХАЛ) нанесли точечный удар баллистическими ракетами по военным объектам Ирана, что привело к подрыву ракетных возможностей исламской страны. По мнению военных аналитиков, этот пример свидетельствует о необходимости существенно усилить возможности ударной авиации ВСУ, в том числе адаптируя между собой определенное вооружение.

Как объясняет Defence Express, 26 октября Израиль во время авиационной атаки привлек около 100 самолетов (F-15, F-16, F-35) и использовал аэробаллистические ракеты с дальностью запуска 500+ км. По словам аналитиков, это продемонстрировало недейственность иранских систем ПВО, включая С-400, и показало возможности нанесения ударов без входа в воздушное пространство противника.

"Базовый вывод из этой истории заключался в том, что Израилю оказалось все равно на С-400 и Су-35 у Ирана, потому что скорее всего израильские самолеты вообще не входили в иранское воздушное пространство, хотя для выполнения удара надо было лететь 2000 километров в обе стороны", - пишет Defence Express.

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Аналитики приходят к выводу о том, как можно повторить такую историю успеха. Украине нужно иметь в арсенале аэробаллистические ракеты для эффективного поражения целей на больших расстояниях, а также по крайней мере 100 современных боевых самолетов для обеспечения подобной операции.

"Очевидно, что Украине также надо иметь свои аэробаллистические ракеты для эффективного поражения объектов врага, не говоря уже о математической необходимости иметь 100 или даже больше современных боевых самолетов, которые можно будет одновременно привлечь для выполнения и обеспечения удара", - говорится в публикации.

Авторы обращают внимание, что российские С-300 и С-400, которые есть в распоряжении Ирана, оказались неэффективными из-за своих завышенных характеристик и из-за того, что аэробаллистические ракеты - сложная цель для перехвата.

Как отмечается, для Украины выполнение таких задач пока малореалистично - из-за дефицита ресурсов (самолетов) и необходимости длительной подготовки авиации. В целом существуют несколько доступных образцов аэробаллистических ракет, однако их поставки Украине маловероятны.

"Если говорить о том, какие вообще образцы по аэробаллистическим ракетам есть сейчас в мире, то перечень будет довольно куцым: израильские Rampage, Air Lora и Rocks, рашистский "Кинжал" и китайская ракета 2PZD-21, да и все. Как можем понять, ни один из этих образцов получить нашей стране "не светит", - сказано в статье.

Поэтому Украине в рамках своей "ракетной программы" надо вести отдельный сегмент работ, в частности, по собственному аэробаллистическому вооружению. Существуют несколько доступных образцов аэробаллистических ракет. Например, израильская Rampage, которые заказала Индия для адаптации под свои самолеты МиГ-29К. Эксперты объясняют, что Rampage - переделка ракеты Extra под комплекс PULS. Ее параметры: длина корпуса - 4,7 метра, стартовая масса - 570 килограммов (боевая часть - 150 килограммов), дальность пуска с МиГ-29К - примерно 150 километров, с F-16 - до 250 километров. Военные эксперты проводят аналогию: можно ли адаптировать реактивный снаряд отечественной системы "Ольха" или GMRLS под самолеты советского стандарта, которые есть в распоряжении ВСУ. И, можно ли ATACMS интегрировать под F-16.

Признается, что воплощение этих решений потребует ресурсов и времени, но это может существенно усилить возможности ударной авиации Украины. Инвестиции в такие проекты могут стать приоритетом в сотрудничестве с западными партнерами.

Атака Израиля на Иран - что известно

Напомним, удар Израиля по Ирану уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет. По данным Axios, уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свой ракетный арсенал и может удержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю. В частности, Израиль нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Associated Press отмечало, что Израиль повредил две секретные военные базы Ирана.

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