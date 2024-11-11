Как говорят в МИД страны, "сценаристов привлекают к созданию третьесортной комедии".

Иран никогда не имел планов по убийству новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

По его словам, поскольку убийцы не существует в реальности, "сценаристов привлекают к созданию третьесортной комедии".

"Кто в здравом уме может поверить, что предполагаемый убийца сидит в Иране и разговаривает онлайн с ФБР?!" - написал глава иранского МИД.

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Он также отметил, что американский народ принял свое решение, и Иран уважает его право выбирать президента по своему вкусу.

"Путь вперед - это также выбор. Он начинается с уважения. Иран не хочет ядерного оружия, и точка. Это политика, основанная на исламских учениях и наших расчетах безопасности. Укрепление доверия нужно с обеих сторон. Это не улица с односторонним движением", - добавил дипломат.

Причастность Ирана к покушению на Трампа

На днях власти США заявили, что Иран готовил убийство Трампа. В частности, Минюст страны выдвинул заочные обвинения 51-летнему агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери.

В ведомстве не сообщили подробностей покушения, при этом известно, что 7 октября Шакери получил от куратора из КСИР задание организовать убийство Трампа в течение недели. В случае срыва сроков покушение планировали отложить, считая, что Трамп проиграет выборы и его легче будет ликвидировать позже.

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