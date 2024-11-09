Сейчас "украинские ястребы" пытаются объяснить Трампу, почему победа Украины в войне - это именно то, что ему надо.

Заняв президентский пост, Дональд Трамп приложит максимум усилий, чтобы разорвать партнерские отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Но для этого ему нужна Украина. Об этом пишет The Hill.

"Посмотрите, что сделали эти глупые люди, они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим собраться в группу, это невозможно подумать", - сказал Трамп, критикуя администрацию Байдена на одном из своих предвыборных митингов.

Хотя война в Украине действительно укрепила партнерство четырех упомянутых диктатур, эксперты по международной политике говорят, что эти страны не являются естественными союзниками и имеют много противоречий между интересами друг друга. Однако желание противостоять американскому превосходству на мировой арене на самом деле является мощным стимулом для союза диктаторов.

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Старший научный сотрудник и директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор считает, что эти страны могут пойти на определенные уступки США, но не изменят масштабы сотрудничества с дружественными им диктатурами.

"Трамп подходит к каждому из них двусторонне и без сильной поддержки наших союзников. Поскольку они во многом действуют как коллектив - а мы более изолированы и одиноки без наших союзников - тогда баланс сил действительно смещается к ним", - добавила она.

Ряд экспертов убеждены, что на самом деле лучший способ развалить союз диктатур - это поддержать Украину в противостоянии российскому вторжению. И эти "украинские ястребы" сейчас пытаются убедить Трампа, что лучший способ оторваться от политики Байдена - это обеспечить победу Киева над Москвой.

"Диктатуры следят за тем, что мы делаем. ... Это угроза для всех нас, и лучший способ противостоять диктатурам - это помочь Украине достичь победы", - сказал Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Джорджа Буша и бывший заместитель помощника государственного секретаря США по европейским делам.

Новое президентство Трампа: перспективы для Украины

Как писал УНИАН, Дональд Трамп провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами. По данным источников издания Bloomberg, по крайней мере в одном из них следующий президент США дал понять, что для достижения мира будет добиваться уступок от России, а не только от Украины.

Между тем советник Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении оккупированных территорий. В частности он считает, что Украине стоит забыть о Крыме.

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