Лукашенко подчеркнул, что ему есть "на кого опереться"

Лукашенко снова заговорил о вмешательстве в ситуацию Беларуси других стран, вспомнив о польских флагах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, статус которого не признает Евросоюз и ряд государств, намекнул, что ему есть «на кого опереться» в случае усиления протестного движения.

Об этом он заявил на заседании СНБО, цитирует государственное издание БелТА.

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«Мы абсолютно не одни ... Я очень хорошо осветдомлен об этих акциях (в частности о Марше свободы - УНИАН). Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что здесь власть наклонилась и шатается, ошибается. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не побоимся. Мы свой путь пройдем, как положено», - сказал Лукашенко.

Он снова обвинил другие страны во вмешательстве в ситуацию в Беларуси.

«Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезное сопротивление. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут остановлены кардинальным образом», - ответил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в третий раз созвонился с Путиным. Во время своих предыдущих телефонных разговоров они согласились действовать совместно в случае усиления протестов.

18 августа стало известно о переброске военной техники Беларусью на запад границы - в сторону Польши и Литвы. Лидеры именно этих стран первыми высказались о введении санкций против лиц, причастных к жестким разгонам митингующих, а также требовали повторного проведения выборов президента Беларуси из-за фальсификации прошедших 9 августа.

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Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы. Тогда как 19 августа стало известно о приземлении в Минске двух самолетов с российскими пропагандистами - они заменят уволенных местных журналистов, которые поддержали протесты оппозиции.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская