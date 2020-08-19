Белорусских журналистов заменяют российскими пропагандистами - экс-режиссер

Вчера стало известно, что в Минске приземлился самолет Ту-214ПУ, принадлежащий ФСБ России.

Вечером 18 августа Россия направила в Минск два самолета со своими пропагандистами.

Об этом в комментарии белорусскому изданию TUT.BY сообщила бывшая режиссер Белорусской телекомпании Елена Мартыновская.

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Женщина говорит, что утром ее не пустили на работу, поскольку ее и других коллег, высказавшихся в поддержку протестов, внесли в специальный список.

«Мы с коллегами в девять утра хотели подойти к зданию, стоял пост, стояли милиционеры, узнали, куда мы идем. Они сказали: Дайте, пожалуйста, служебное удостоверение. Они посмотрели фамилию, сказали: Извините, по списку вы пройти не можете. Мы не можем вас пропустить», - пояснила женщина.

Также экс-режиссер уточнила, кто сейчас выполняет ее работу.

«О, да. Это очень интересная история. Прилетели два самолета с сотрудниками из России, выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в Республике нет денег на маски для медиков, мы собираемся всей страной, зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей», - ответила Мартыновская.

Белорусская телекомпания частично тоже поддержала протесты. С начала новой волны оппозиционных акций из компании начали увольняться журналисты, другие сотрудники присоединились к основным требованиям протестующих относительно переизбрания президента Беларуси.

Вчера стало известно, что в Минске на фоне протестов по всей стране приземлился самолет Ту-214ПУ, принадлежащий ФСБ России.

Россия «поддерживает» Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская