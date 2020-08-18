Власти белорусского Гродно выполнили требования протестующих
23:04, 18 августа 2020Мир
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В частности, в городе обещают не преследовать участников протестов, а оппозиции предоставят телеэфир.
Власти разрешили проведение митингов на центральных площадях Гродно / фото REUTERS
В белорусском Гродно городской исполнительный комитет выполнил требования протестующих.
Об этом говорится в заявлении Гродненского городского исполнительного комитета, опубликованном на сайте "ТРК "Гродно Плюс".
В частности, в городе обещают не преследовать участников протестов, а оппозиции предоставят телеэфир.
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Также власти разрешили проведение митингов на центральных площадях Гродно:
- при поступлении уведомлений о проведении протестов в городе будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение;
- по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства;
- задержанные за участие в митингах граждане освобождены;
- приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке;
- представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий и других будет обеспечена возможность выступления в эфире "Гродно Плюс";
- руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.
Выборы и протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
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- С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.
- По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли не менее пяти человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.
- 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
- Сегодня, 18 августа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает силы у белорусских границ.
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