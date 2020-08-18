Армия Беларуси на западной границе приведена в полную боевую готовность - Лукашенко

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что для подавления акций протеста были привлечены силы спецопераций.

Президент Александр Лукашенко заявил, что подразделения Вооруженных сил Беларуси на западной границе приведены в полную боевую готовность.

Об этом Лукашенко сказал сегодня на совещании с членами Совета безопасности Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко выразил озабоченность по поводу ситуации, которая складывается вдоль западных границ страны.

"Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств... И, слава Богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - сказал он.

Вместе с тем он признал, что для подавления акций протеста были привлечены силы спецопераций.

"Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально", - сказал Лукашенко.

По его словам, как говорят военные, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом.

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - добавил Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

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С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли не менее пяти человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

Сегодня, 18 августа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает силы у белорусских границ.

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Автор: Виталий Саенко