Власти страны предупреждали, что расселение украинцев в отелях на берегу моря временное

Украинские беженцы в Болгарии отказываются выезжать из отелей на берегу моря, которые предоставлялись как временное убежище. Программа по временному размещению украинцев заканчивается 31 мая.

Об этом пишет местное агентство ВТА.

Отмечается, что украинских беженцев хотели переселить в буферные центры в Сарафово и Елхово, но более 200 украинцев не захотели уезжать из комфортных отелей.

По словам главы Госагентства по делам беженцев Марианны Тошевой, для перевозки людей организовали транспорт, но этими услугами воспользовались 62 человека вместо ожидаемых 550.

В то же время украинцы, которых уже переселили, жалуются на плохие условия. Так, в Велико-Тырново из Варны прибыли 19 человек, их должны были разместить на базы "Студенческий отдых и спорт".

"Мы приехали из Варны по программе, но нас обманули. Повезли в другой отель, не тот, о котором нам сказали. Везде грибок и сырость, с детьми нельзя", - рассказала украинка.

В свою очередь вице-премьер-министр Болгарии Калина Константинова объявила, что релокация, которая длилась три дня, прекращается. Таким образом, переселенцев, которые после завершения программы размещения в отелях у моря, отправят во временные приюты. По ее данным, в Болгарию прибыли около 300 тысяч украинцев, из них более 110 тысяч получили временную защиту и жилье.

"Болгария больше не может позволить себе удерживать украинских граждан в отелях на берегу моря, и мы рассчитывали добиться понимания", - отметила Константинова.

При этом она заверила, что теперь усилия властей будут сосредоточены на "незащищенных людях".

"Пока мы точно не узнаем, сколько людей имеют другие варианты, но хотят посмотреть, есть ли база на пляже и есть ли кондиционер, чтобы уйти. Сколько действительно знают, что они возвращаются в Украину, но будут сидеть до последнего дня на пляже. И какие они совсем одиноки, у них нет дома, нет денег, и они очень нуждаются в нашей заботе. Пока мы точно не узнаем, сколько людей действительно нуждается в убежище, у нас нет другого выбора, кроме как временно разместить всех в этих буферных зонах", - объяснила вице-премьер.

Стоит отметить, что в рамках правительственной программы власти Болгарии платило гостиницам, в том числе на побережье, 40 левов в сутки за каждого беженца из Украины. После 31 мая стране стартует другая программа, в рамках которой государственным учреждениям и гостиницам будут платить 10 или 15 левов в день за каждого украинского беженца. Размер компенсации зависит от того, обеспечено ли питание.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

Вторжение РФ в Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек - 8 миллионов украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 миллионов выехали за границу.

В свою очередь советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что уехавшие из-за войны украинцы стали массово возвращаются домой. По состоянию на 30 мая вернулись уже 60% беженцев.

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