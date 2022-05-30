Виктор Андрусив отметил, что всего из-за войны за границу выехали 7,6 миллиона украинцев

Украинцы, которые были вынуждены из-за войны уехать в европейские страны, массово возвращаются домой. По состоянию на 30 мая вернулись уже 60% беженцев.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину 7,6 миллиона украинцам пришлось выехать за границу.

"Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 миллиона, то есть около 60% всего количества беженцев", - говорится в сообщении.

При этом Андрусив считает, что число тех, кто возвращается в Украину, будет увеличиваться.

"Условия жизни заграницей очень редко хороши. В большинстве случаев приходится снимать дорого жилье или жить в условном спортзале. Найти квалифицированную работу тоже сложно, поскольку нужно знать язык и еще и на профессиональном уровне. Поэтому не нужно бояться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после войны, из них 50% возвращаются еще до завершения войны", - подытожил советник главы МВД.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

Вторжение РФ в Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек - 8 миллионов украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 миллионов выехали за границу.

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