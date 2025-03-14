Европе будет трудно заменить американские гарантии безопасности, особенно если те будут связаны с развертыванием войск.

Президент США Дональд Трамп пока что отказывается рассматривать вопрос о гарантиях безопасности для Украины, которые являются необходимыми для установления мира, а европейские страны без американского вклада самостоятельно с этим могут не справиться. Такое мнение в интервью Le Monde выразила бывший постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианна Смит.

"Дональд Трамп подходит к этой войне с мыслью о том, что нет необходимости проводить различие между жертвой и агрессором. Нет никаких сомнений в том, что Россия начала эту войну, совершив неспровоцированную агрессию. С реальностью не поспоришь. В последние недели казалось, что президент Трамп гораздо больше разочарован Украиной, чем Россией. Представим, что прекращение огня все же достигнуто. Превратить его в мирное соглашение будет гораздо сложнее", - пояснила она.

По словам Смит, Киев нуждается в любых гарантиях безопасности со стороны США, будь то военная помощь или членство в НАТО. Она считает, что достигнуть мирного соглашения невозможно, если Путин будет настаивать на отказе от таких гарантий.

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"Европейцы предоставили Украине значительную военную помощь, а также провели серьезную военную подготовку. Но им будет очень трудно заменить американские гарантии безопасности, особенно если они будут связаны с развертыванием войск. Теоретически Европа может предоставить 30 тысяч военнослужащих, но для поддержания такого присутствия и обеспечения его устойчивости в долгосрочной перспективе потребуется от 80 000 до 90 000. Путин может это предотвратить, но давайте все же представим, что необходимость в таком развертывании все же возникнет. Я не думаю, что европейцы смогут с этим справиться. Это было бы в ущерб другим военным обязательствам в Восточной Европе", - добавила она.

Также Смит раскритиковала Трампа за его подход к Североатлантическому Альянсу, а именно за то, что американский лидер ставит под сомнение некоторые основополагающие принципы НАТО.

"Трамп говорил о том, что обязательства США по статье 5 будут зависеть от уровня оборонных расходов каждой страны. НАТО работает не так. Обязательства распространяются на всех членов Альянса. Все они должны помогать друг другу, если кто-то из них окажется в кризисной ситуации. Мне кажется, что Трамп стремится увидеть, как далеко он сможет зайти, чтобы заставить европейцев тратить больше на оборону", - добавила она.

Смит напомнила, что в настоящее время две трети стран ЕС тратят на оборону не менее 2% от своего ВВП. Она назвала это большим достижением администрации Джо Байдена. По ее словам, Трамп явно хочет, чтобы европейские союзники по НАТО платили больше, сдвинув планку с 2% до 5%. Смит считает, что Североатлантический Альянс к этому не готов.

Прекращение огня в Украине

Как писал УНИАН, президент США предложил 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Киев согласился на это во время переговоров в Саудовской Аравии. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва в целом тоже поддерживает эту идею, однако сначала нужно обсудить условия прекращения огня.

14 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что "хорошо и продуктивно" поговорил по телефону с Путиным. Он отметил, что видит хороший шанс для прекращения войны.

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