Цель плана - представить Трампу варианты, надеясь получить гарантии безопасности США.

Великобритания и Франция пытаются разработать план по обеспечению гарантий безопасности для Украины, в то время как Москва требует, чтобы военные силы Киева были значительно сокращены в рамках любого урегулирования.

Как пишет Bloomberg, министры обороны Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши провели в среду переговоры в Париже, чтобы скоординировать поддержку Украины на фоне американского отступления.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавляют переговоры между 37 странами о создании "коалиции желающих" в Украине в случае достижения мирного урегулирования. В ее рамках страны выделят финансирование, войска, самолеты или военные корабли, чтобы помочь защитить Украину от дальнейшей российской агрессии.

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При этом, по словам источников, на отдельной встрече во вторник союзники, не входящие в НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию, присоединились к переговорам с военными руководителями десятков европейских стран, а также Канады в Париже.

Каждой стране был задан вопрос о том, что она готова предоставить коалиции, а тем, кто исключил отправку войск в Украину, было предложено ответить, готовы ли они разместить сухопутные войска в соседних европейских странах и какой другой вклад они могли бы внести, включая отправку минных тральщиков, кораблей, самолетов, танков и предоставление разведывательной информации.

В ближайшие дни военные начальники представят Стармеру и Макрону более подробные варианты миротворческих сил, которые будут обсуждаться с другими лидерами в ходе виртуального совещания в эти выходные.

Затем они представят их Трампу, в попытке убедить его взять на себя гарантии безопасности США в виде воздушной мощи, разведки и охраны границ без необходимости предоставлять американские войска в состав миротворческих сил.

Представители оборонного ведомства считают, что размещение европейских войск на территории Украины является неотъемлемой частью прочного и долговременного мирного решения. Тем не менее, Россия ясно дала понять, что не согласится с присутствием войск стран НАТО в Украине.

"По мнению чиновников, соглашение между США и Украиной о 30-дневном прекращении конфликта, а также разработка планов по созданию миротворческих сил усилили давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на уступки. Тем не менее, есть серьезные опасения, что Россия отвергнет мирное урегулирование и использует период прекращения огня для перевооружения и новых атак на Украину", - пишет издание.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что около 15 стран хотят предоставить гарантии безопасности для Украины. При этом, по его словам, "главной гарантией безопасности Украины является сама украинская армия, ее потенциал, вооружение, обучение".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать после заключения мирного соглашения.

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