В офисе канцлера Олафа Шольца теперь заявляют, что Украина может нанести удар "по территории агрессора".

Правительство Германии осторожно отказывается от своих сомнений в отношении разрешения Украине наносить удары по военным объектам на территории России с помощью предоставленного оружия.

Politico напоминает, что во вторник канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие "в рамках международного права", что позволит использовать его против такого агрессора, как Россия.

Отмечается, что это было не так ясно, как в других странах по этой теме. В среду Берлин предпринял попытку прояснить путаницу в отношении того, что имел в виду Шольц.

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Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт заявил журналистам, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, и [могут] распространяться и на территорию агрессора". При этом он подчеркнул, что не может раскрыть точных договоренностей с Киевом по использованию немецкого оружия, поскольку они "конфиденциальны".

Хебестрайт далее утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" о том, что Украина не будет использовать немецкое оружие на российской земле, было "констатацией фактов", которая была верной на тот момент, но не обязательно применимо к будущему.

Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.

"Мне кажется странным, - заявил Шольц журналистам во вторник, - когда некоторые люди дискутируют и говорят, что им [украинцам] не разрешено защищаться и принимать подходящие для этого меры".

Разрешение на удары по территории РФ

Союзники реагируют на давление со стороны Киева, требующего прямо разрешить Украине поражать цели внутри России западным оружием, чтобы остановить контрнаступление и бомбардировки Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший вместе с Шольцем во вторник, заявил: "Мы должны позволить [украинцам] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, но не другие гражданские или военные цели".

Другие страны оставляют еще меньше двусмысленности.

"Польское оружие, поставляемое в Украину, не имеет ограничений. Украинцы могут использовать его по своему усмотрению", - заявил заместитель министра обороны Цезарь Томчик.

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