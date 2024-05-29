После месяцев споров в западных столицах минувший вечер принес большой прорыв.

Изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории Российской Федерации может иметь значительные последствия. Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский приехал в Европу, ища как больше западного оружия, так и разрешение использовать его, как ему заблагорассудится.

"Он будет приятно доволен результатом. После более чем двух лет войны Украина отстает по вооружению и численности на линии фронта, где растет давление, поскольку Россия использует свои превосходящие возможности. Украинские города также страдают от ежедневных бомбардировок, еженедельно гибнут десятки мирных жителей", - пишет СМИ. Видео дня

Авторы отмечают, что после месяцев споров в западных столицах, которые запрещали Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлый вечер принес большой прорыв, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон поддался просьбе Зеленского, а канцлер Германии Олаф Шольц озвучил свое согласие.

"Как объяснить Украине, что нужно защищать свои города, ... но что они не имеют права атаковать туда, откуда летят ракеты? Это как будто мы говорим им: "Мы даем вам оружие, но вы не можете использовать его, чтобы защитить себя", - сказал Макрон.

В свою очередь Шольц, который был одним из самых сдержанных западных лидеров в этом вопросе, сказал, что Украина имеет полное право "согласно международному праву" поражать цели в России, чтобы защитить себя.

"Изменение позиции двух крупнейших военных держав ЕС может иметь значительные последствия. Основная часть ракет и бомб, попадающих в Украину, запускается с пусковых пунктов в России или сбрасывается с самолетов в российском воздушном пространстве", - говорится в материале.

Удары Украины по территории РФ западным оружием - последние новости

Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ.

По его словам, Киеву должно быть разрешено нейтрализовать военные объекты, с которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых была атакована Украина.

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