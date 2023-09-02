Республиканцы сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена - Хантера.

Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодательных органов и сотрудников по связям с общественностью в рамках реагирования на возможную инициативу партии республиканцев по импичменту президента Джо Байдена.

Как сообщает NBC News, со сслылкой на чиновников Белого дома, это является ответом на на расследования, проводимые Палатой представителей под руководством республиканцев. Помощники и союзники Байдена заявляют, что готовятся противостоять расследованию по импичменту и "представить его как не имеющий доказательств партийный обман, демонстрирующий склонность Республиканской партии к хаосу".

"Сравнивать это с прошлыми импичментами — это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами", — сказал помощник Белого дома. "Никогда в современной истории импичмент не основывался на отсутствии доказательств".

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Республиканцы Палаты представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена Хантера Байдена в рамках его зарубежных деловых операций. Также будут рассмотрены пока еще недоказанные утверждения о том, что Джо Байден занимался взяточничеством, коррупцией или иным образом злоупотреблял своей властью, чтобы помочь обогатить своего сына, пока он был вице-президентом.

В то же время даже некоторые члены Республиканской партии в Палате представителей признают, что у них нет доказательств правонарушений со стороны президента. Однако спикер Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии, настаивал на том, что "во всей семье Байденов существует культура коррупции".

Как заявил один из чиновников, знакомый с ситуацией, рассматриваемое сейчас расследование Республиканской партии по импичменту "не является попыткой, основанной на фактах; это усилия, ориентированные на выборы".

Если республиканцы в ближайшие недели или месяцы реализуют угрозы об импичменте, Белый дом планирует попытаться создать впечатление, в котором президент сосредоточен на экономических проблемах, влияющих на жизнь людей. Цель состоит в том, чтобы представить Республиканскую партию "оторванной от реальности", заявил представитель Белого дома, поскольку ее действия могут привести к остановке работы правительства.

Политические проблемы в других странах

Ранее правящая партия Грузии начала процедуру импичмента против президента Саломе Зурабишвили. ЕЕ обвинили в нарушении Конституции из-за того, что она не согласовала встречи с европейскими лидерами с правительством.

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