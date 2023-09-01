Она отправилась в европейский тур по вопросам евроинтеграции страны.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента против президента Саломе Зурабишвили.

Об этом заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе, пишет Грузия Online. Вчера он обвинил ее в нарушении Конституции из-за того, что она не согласовала встречи с европейскими лидерами с правительством. Политик уверяет, что действия Зурабишвили якобы могут помешать европейской интеграции страны.

"Яснее ясного, что Конституция очень грубо нарушается президентом Грузии, она принесла присягу на этой Конституции, но она ее грубо нарушает, и это очень тяжелое событие, и нам необходимо реагировать соответствующим образом", - заявил он.

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Сама Зурабишвили заявила, что ее европейский тур призван обеспечить безопасность грузинского пути в ЕС. "Грузинский народ верит в свое европейское будущее", - написала она в Twitter, опубликовав фото со встречи с президентом ФРГ Франком Штайнмайером.

По словам Кобахидзе, для импичмента необходимо 100 голосов, однако оппозиция не поддержит их решение. Тем не менее, они намерены начать процедуру. Кроме того, на Зурабишвили хотят заявить в Конституционный суд.

Отношения президента Грузии и правящей партии

Власти Грузии осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не стали вводить санкции против России и передавать оружие украинской армии.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, член партии "Грузинская мечта", говорил, что РФ напала на Украину из-за ее стремления стать членом НАТО.

Напомним, в начале марта парламент Грузии в первом слушании принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", аналогичный российскому закону "об иноагентах".

После этого люди вышли на улицы, чтобы выразить протест решению правительства. Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, раскритиковав закон и его влияние на евроинтеграцию страны.

Также она поддержала людей, которые вышли на митинг против возобновления прямого авиасообщения с Россиией.

В День независимости Грузии она раскритиковала правительство за сближение со страной-агрессором, сказав, что такие действия отделяют Грузии от Европы. "Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов? Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился из нашей истории", - заявила она.

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