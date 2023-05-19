По мнению Тейлор Грин, президент США не обеспечивает соблюдение миграционного законодательства и защиту границы с Мексикой.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что представит статьи об импичменте президенту Джо Байдену.

Республиканец из Джорджии заявила, что статьи будут посвящены тому, как Байден справляется с безопасностью границ, обвиняя его в "абсолютной неспособности… защитить Штаты", пишет Politico.

Грин поговорила с руководством Республиканской партии о своих статьях об импичменте, заявив, что они в основном сосредоточились на том, чтобы задавать вопросы о юридических основаниях. Грин сказала, что она "объяснила причины, по которым я это делала", и "они не говорили мне не делать этого - они просто задавали мне вопросы о методе, законности и вещах, относящихся к конституции".

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"Я очень уважаю республиканское руководство и хочу работать со своими коллегами на конференции", - сказал Грин.

Она добавила, что это "первый набор" статей об импичменте, которые она предложит президенту. Грин, однако, сказала, что пока не собирается идти по этому пути, заявив, что хочет заручиться соавторами и поддержкой импичмента.

"Есть ли более крупный пример бессовестного политического трюка, чем троллинговая атака импичмента одной из самых экстремистских членов в Конгрессе по поводу "национальной безопасности", в то время как она активно требует прекратить финансирование ФБР и даже сказала, что она "была бы вооружена" и "выиграла бы" восстание 6 января, если бы только она руководила им?", - заявил официальный представитель Белого дома Ян Сэмс.

Возможный импичмент Байдену - детали

Республиканская партия США не отвергает возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и обретения контроля над Сенатом.

Как заявил в интервью CNN лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти, республиканцы никогда на станут использовать импичмент в политических целях.