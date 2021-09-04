Накануне родственники погибших поставили Байдену ультиматум.

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР событий 11 сентября накануне 20-й годовщины совершения теракта.

Об этом сообщает The Guardian.

Приказ требует от генпрокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих 6 месяцев.

Семьи жертв 11 сентября в настоящее время подали иск против правительства Саудовской Аравии в федеральный суд Нью-Йорка с обвинением в причастности к терактам и заявили, что им нужна информация о том, кто финансировал и поддерживал преступления.

Читайте такжеНазвана главная "мишень" талибов в Афганистане: кого расстреливают в первую очередь (видео)Отмечается, что именно родственники погибших оказывали давление на Байдена, чтобы он пошел на рассекречивание, иначе они публично выступят против любого участия его администрации в поминальной церемонии, приуроченной к годовщине трагедии.

В своем заявлении Байден выразил соболезнования семьям жертв и отметил, что Белый дом "продолжит уважительно взаимодействовать с членами этой общины".

Теракты 11 сентября 2001 года в США: что известно

11 сентября 2001 года террористы-смертники направили четыре захваченные пассажирские самолеты с заложниками во Всемирный торговый центр, Пентагон и поле в Пенсильвании.

Эти атаки убили 2997 человек, ранения получили еще тысячи людей.

После трагедии 11 сентября власти и общественность начали искать виновных. Однако длились поиски недолго: выяснили, что смертников направила "Аль-Каида". Тогда президент США Джордж Буш-младший объявил войну с терроризмом –американцы вторглись в Афганистан, чтобы сместить талибов.

Вину за 11 сентября башен-близнецов группировка с его лидером Усамой бен Ладеном приняла только в 2004 году. Террористы объясняли свои действия военным присутствием США в Саудовской Аравии, а также санкциями против Ирака.

Усама бен Ладен был убит американскими спецназовцами в мае 2011 года.

Автор: Яна Ставская