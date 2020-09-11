УНИАН рассказывает историю самого крупного теракта в мире и о его влиянии на внешнюю политику США.

11 сентября 2001 года террористы-смертники направили четыре захваченные пассажирские самолеты с заложниками в две башни торгового центра в Нью-Йорке. УНИАН рассказывает хронологию трагедии.

Что предшествовало трагедии

Утром 11 сентября 19 террористов, вооруженных холодным оружием, перечными баллончиками и взрывными устройствами-муляжами, почти одновременно захватили четыре самолета крупнейших американских авиаперевозчиков с пассажирами на борту. Все лайнеры направлялись в Калифорнию.

На некоторых самолетах между террористами и экипажем произошли столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере несколько бортпроводников, один пассажир и пилот.

На одном из самолетов команда и пассажиры пытались вернуть контроль над лайнером, когда узнали о судьбе других захваченных судов, направившихся на торговый центр. Вероятно, злоумышленники направили самолет в землю, что привело к падению, а пассажиры уберегли Капитолий от участия башен-близнецов.

В те же часы все авиарейсы отменили, а самолеты, которые направлялись в США, перенаправили в Канаду.

Как падали башни-близнецы

Внутри помещений сразу вспыхнул пожар. Температура плавления разрушила даже стальные конструкции, и два сооружения высотой 110 метров на глазах у камер и случайных свидетелей начали падать, разрушая вокруг себя десятки зданий: в частности 47-этажную башню 7-го торгового центра.

Люди, которые неожиданно оказались в эпицентре обвала, умоляли из окон о помощи, самые отчаянные просто прыгали вниз.

Однако большинство погибло под обломками. Из-под башен еще долго доставали тела погибших, местные власти сформировали списки пропавших, которые каждую минуту пополнялись новыми именами.

Трагедия длилась всего час и 42 минуты, но ее запомнил весь мир.

Что произошло потом

Теракт 11 сентября нанес серьезный ущерб не только моральному здоровью американцев, углубив целую нацию в траур, но и экономике. После происшествия были вынуждены на время закрыть Уолл-Стрит, а гражданское воздушное пространство с Канадой перекрыли до 13 сентября.

После трагедии 11 сентября власти и общественность сразу начали искать виновных. Однако длились поиски недолго: выяснили, что смертников направила террористическая группа "Аль-Каида".

Тогда президент США Джордж Буш-младший объявил войну с терроризмом –американцы вторглись в Афганистан, чтобы сместить талибов, которые укрывали "Аль-Каиду".

Вину за 11 сентября башен-близнецов группировка с его лидером Усамой бен Ладеном приняла только в 2004 году. Террористы объясняли свои действия военным присутствием США в Саудовской Аравии, а также санкциями против Ирака.

Усама бен Ладен был убит американскими спецназовцами в мае 2011 года.

Ежегодно американцы чтят память жертв крупнейшего теракта в мире у реконструированного One World Trade Center.

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Автор: Яна Ставская