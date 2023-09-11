Страны Глобального Юга поддерживают позицию Украины, а не России, уверяет Байден.

На саммите G20 в Индии царило согласие между участниками относительно взглядов на войну в Украине. Недостаточно жесткая итоговая декларация саммита связана с позицией России и Китая, которые также являются равноправными членами G20, а не с позицией стран "Глобального Юга".

Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции во время своего визита во Вьетнам.

"Мы (участники саммита – УНИАН) обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие относительно необходимости справедливости — справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – заявил Байден.

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Во время серии вопросов один из журналистов поинтересовался, почему в итоговой декларации саммита Россию так и не назвали агрессором, и не является ли этот вопрос проблемой для стран "Глобального Юга"?

"Это не проблема Глобального Юга. Это вопрос клина с Россией, которая присутствовала [на саммите], и с Китаем, который присутствовал", – ответил на это Байден.

Декларация саммита G20

Как писал УНИАН, в течение нескольких месяцев, пока продолжалась подготовка к саммиту, дипломаты пытались согласовать проект итоговой декларации, которую бы потом официально подписали страны-участники уже непосредственно в Индии. Однако из-за вопроса войны в Украине и ряда других спорных вопросов этот процесс затянулся и в конце концов декларация получилась довольно "беззубой".

Поскольку в декларации Россию так и не осудили за агрессию против Украины, украинский МИД жестко раскритиковал итоговое заявление участников саммита. В то же время Россия, США и Франция наоборот положительно оценили документ.

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