Декларация "Большой двадцатки" еще раз подтверждает изоляцию российского государства, утверждает президент Франции.

Совместная декларация, которой завершился саммит G20 2023 года, не является "дипломатической победой" РФ.

Российская сторона осталась в изоляции, рассказал французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после церемонии закрытия саммита "Большой двадцатки", который состоялся в Индии, пишет Reuters.

"Декларация G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", - утверждал глава Франции.

Видео дня

Важные новости о G20 - кто входит в "клуб", и какой документ приняли в Индии

В "Большую двадцатку" входят США, Британия, Турция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, Россия, Мексика, Япония, Италия, Индонезия, Германия, Индия, Франция, Европейский Союз, Канада, КНР, Бразилия, Аргентина и Австралия.

Саммит G20 проходил в индийском городе Нью-Дели 9-10 сентября. В конце мероприятия была принята совместная декларация, в которой было упоминание о войне в Украине, однако не осуждены действия РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали документ. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что в части по агрессии РФ против нашего государства "Большой двадцатке" нечем гордиться.

Вас также могут заинтересовать новости: