Представитель МИД отметил, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали совместную декларацию стран "Большой двадцатки", которую согласовали на саммите в Нью-Дели.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки.

"В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", - заявил он.

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Также Николенко опубликовал часть итогового коммюнике саммита лидеров G20, в котором исправлены ошибки в разделе, касающемся войны России против Украины.

Саммит G20 в Индии - что известно

Как сообщал УНИАН, страны "Большой двадцатки" согласовали совместную декларацию на саммите в Нью-Дели. Им удалось достичь согласия по дискуссионному вопросу о том, какую использовать формулировку в совместном заявлении, говоря о войне в Украине.

В тексте декларации не говорится об осуждении действий России, развязавшей войну против Украины. Однако отмечается, что эта война принесла страдания людям. Также заявление содержит призыв ко всем странам мира соблюдать Устав ООН и "воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью получения территорий" и действий "против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства". В то же время эти призывы не касаются какой-то определенной страны - упоминаний ни РФ, ни других государств нет.

Также в заявлении содержится призыв к дипломатии и поддержка инициатив, стремящихся обеспечить "справедливый и прочный" мир в Украине.

Напомним, в этом году Украину не пригласили на саммит G20 в качестве гостя из-за позиции Индии, которая считает, что "Группе двадцати" следует отвлечься от войны в Украине. Также этот саммит ознаменовался разногласиями относительно этого вопроса, в частности, как его освещать в итоговой декларации.

В частности, президент США Джо Байден надеялся убедить лидеров стран на саммите сплотиться вокруг Украины, а отсутствие в Нью-Дели двух его главных глобальных соперников, лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, должно было помочь в этом. Впрочем, многие страны, особенно Глобального Юга, не уверены в необходимости увеличить военную поддержку Украины и ужесточить наказание России. Они скептически относятся к миллиардам долларов западной помощи, поступающей в Украину, и стремятся к более сбалансированным отношениям с Москвой.

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