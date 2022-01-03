Джо Байден вернулся в Белый дом после новогодних праздников.

Президент США Джо Байден вернулся в Белый дом после новогодних праздников, проведенных в штате Дэлавэр. Президентский борт попал в сильную метель.

Об этом сообщает Report

Отмечается, что во время прибытия борта президента США на авиабазе Эндрюс бушевала метель. В результате американскому президенту пришлось еще около получаса находиться в самолете. Байден смогу выйти из самолета после того, как посадочную полосу расчистили от снега.

Спустя время Байден спустился с трапа, после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.

Читайте также Шольц хочет встретиться с Путиным - Bild Разговор Байдена и Зеленского

По результатам разговора Байдена и Зеленского пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США заверил главу Украинского государства, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия вновь осуществит вторжение в Украину.

Также Байден пообещал Зеленскому, что США будут соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины" во время дипломатических встреч с представителями России на следующей неделе.

В свою очередь Зеленский в Twitter написал, что первый в новом году разговор с Баденом доказал особый характер отношений Украины и США.

Позже в Офисе президента Украины рассказали подробности телефонного разговора главы Украинского государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

Ключевая тема переговоров – ситуация на востоке и границах Украины. Зеленский приветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 международно-правовых мероприятий.

Вас также могут заинтересовать новости: