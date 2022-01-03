Они обсудили шаги, которые делает Украина в рамках "минского" и "нормандского" форматов.

В офисе президента Украины рассказали подробности телефонного разговора главы Украинского государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Байденом, который длился более полутора часов, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Ключевая тема переговоров – ситуация на востоке и границах Украины. Зеленский приветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 международно-правовых мероприятий.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина - НАТО", – заявил глава Украинского государства.

Читайте также"Цифра может быть значительно больше": посол о военной помощи США для УкраиныОн высказал благодарность за поддержку президентом США принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны предпринять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.

Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках "минского" и "нормандского" форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – отметил Зеленский.

Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы в сфере безопасности. Президент Украины проинформировал Байдена о продвижении экономических реформ в Украине и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.

Разговор Байдена и Зеленского

Как сообщал УНИАН, по результатам разговора Байдена и Зеленского пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США заверил главу Украинского государства, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия вновь осуществит вторжение в Украину.

Также Байден пообещал Зеленскому, что США будут соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины" во время дипломатических встреч с представителями России на следующей неделе.

В свою очередь Зеленский в Twitter написал, что первый в новом году разговор с Баденом доказал особый характер отношений Украины и США.