О разговоре двух президентом первой сообщила пресс-служба американского лидера.

Президенты Украины и США провели анонсированный ранее телефонный разговор.

Первой о переговорах лидеров двух стран сообщила пресс-служба Белого дома.

В кратком сообщении на официальном сайте говорится о том, что Байден ясно дал понять, что США и союзники решительно ответят на возможное вторжение России в Украину.

"Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - отмечается в сообщении.

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Также в Белом доме добавили, что Байден заверил Зеленского в приверженности принципу "ничего о тебе без тебя" и подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Отдельно стороны коснулись ситуации на Донбассе и Байден, как сообщают в Белом доме, выразил поддержку минскому процессу и переговорам в "нормандском" формате.

Зеленский у себя в Twitter подчеркнул, что первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер отношений.

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущения дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало:

Как сообщал УНИАН, 30 декабря президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал снизить напряженность в отношениях с Украиной и предупредил о готовности решительно отреагировать в случае вторжения российских войск в Украину.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января должна состояться многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.