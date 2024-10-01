Байден может пересмотреть статус заявки Украины в НАТО до конца каденции, - FT

Есть "предварительные признаки", что американский президент может изменить позицию относительно членства Украины в альянсе.

Президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Байден будет председательствовать на встрече Украины и ее союзников в Германии 12 октября. Издание пишет, что есть "предварительные признаки", что американский президент может изменить позицию относительно членства Украины в альянсе:

"Западный чиновник, информированный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвигать статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет пост в январе".

Байден публично поддерживает членство Украины в НАТО, но противостоял активным шагам по приближению вступления, таким как приглашение присоединиться к альянсу. Зато членство в НАТО остается ключевой целью Украины, хотя очень мало из 32 членов альянса считают это возможным без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая бы определяла, на какую часть территории Украины распространяется положение о взаимной обороне.

"Земля в обмен на членство в НАТО - это единственное решение, все это знают. Никто не скажет об этом вслух... но это единственная стратегия", - отметил неназванный западный чиновник.

Впрочем, Россия вряд ли примет вступление Украины в НАТО и ее сближение с Западом, уверены как на Западе, так и в Украине.

"Самое важное для нас - это гарантии безопасности. Настоящие гарантии. Иначе это не закончит войну, а лишь спровоцирует новую", - отметил неназванный украинский чиновник.

"План победы" - каким Украина видит мир

Как сообщал УНИАН, Зеленский находится с визитом в США. Глава государства встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему План победы. Зеленский рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Как писало издание The Times, Зеленский призовет США к гарантиям безопасности, чтобы администрация Дональда Трампа в случае его победы на выборах не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

По данным издания, план Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов: просьба о предоставлении западных гарантий безопасности вроде пакта о взаимной обороне при вступлении в НАТО; продолжение операции в Курской области России как территориального козыря; просьба о предоставлении "специфического" современного вооружения; международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

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