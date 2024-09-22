В Америке запланированы встречи с лидерами стран-партнеров и стран Глобального Юга.

Дальнейший ход войны в Украине решается этой осенью. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию. Особый визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон. Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира", - заявил он в видео, снятом прямо на борту самолета.

По словам Зеленского, во время этого визита лидерам-стран партнеров Украины будет презентован План победы Украины. Также он будет представлен в Конгрессе и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов.

Видео дня

"Америка имеет всю достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, вместе с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, чего мы хотим больше всего. Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем (...) Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров", - заявил президент.

Он добавил, что в ближайшие дни проведет встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы, с руководителями международных организаций.

Немного погодя Зеленский опубликовал фотографии, сделанные уже после приземления в США.

"Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. План победы Украины будет на столе у ​​всех наших союзников", – заявил президент.

Перспективы окончания войны

Как писал УНИАН, ранее Украина неоднократно заявляла о намерении провести второй саммит мира, который, по словам Владимира Зеленского, должен поставить точку в войне.

На этот саммит в частности хотят позвать Россию, но в Москве уже заявили, что на мирный саммит точно не поедут.

Чтобы заставить Россию к миру, Украина стремится реализовать План победы, который и будет представлен союзникам. Однако западные обозреватели предупреждают, что у западных лидеров видение победы может существенно отличаться от ее видения у Зеленского.

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