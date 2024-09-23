Президент Украины хочет получить заверения в дальнейшей поддержке со стороны Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский призовет США к гарантиям безопасности, чтобы администрация Дональда Трампа в случае его победы на выборах не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

Он отправится на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, а затем в Вашингтон, чтобы представить "план победы", призванный заставить Россию начать переговоры с Украиной, пишет издание The Times.

"Зеленский хочет "защитить от Трампа" американскую поддержку Украине. Призыв Зеленского к гарантиям безопасности подчеркивает, что Украина не может быть принята в НАТО и другие международные альянсы, в частности, из-за разногласий между союзниками", - сказано в статье.

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Один из западных дипломатов, участвовавших в дискуссиях, отметил, что американские президентские выборы имеют большое значение не только для Украины.

"Для Путина результат выборов будет самым важным элементом в его собственных расчетах… Если россияне придут к выводу, что в Вашингтоне есть правительство, которое намерено продолжать поддерживать Украину, это определенно изменит их отношение к возможным переговорам. Но если у них возникнет ощущение, что это Дональд Трамп, который, возможно, предлагает им дешевый выход, то на этом все и закончится", - сказал дипломат.

Утверждается, что план Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов:

Просьба о предоставлении западных гарантий безопасности сродни пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО.

Продолжение операции в Курской области России как территориального козыря.

Просьба о предоставлении "специфического" современного вооружения.

Международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

Отмечается, что Байден вряд ли объявит, что даст Украине разрешение на использование ракет большой дальности, включая британские Storm Shadow, на российской территории.

"Это действительно британо-американское решение", - сказал дипломат из третьей страны, представляющий НАТО. Но, предупредил он, "уровень угрозы со стороны русских и Путина никогда не был таким сильным. И главная проблема в том, что мы не знаем, где настоящие красные линии".

Один натовский дипломат признал, что любые переговоры будут "очень, очень, очень сложными и болезненными для Украины".

"Ясно, что украинцы не смогут вытеснить россиян из своей страны", - сказал дипломат. Но замораживание войны на нынешних линиях фронта, как предложил Вэнс, и принуждение Украины оставаться внеблоковой "было бы катастрофическим результатом", сказал дипломат.

"Это точно не может быть основой для переговоров", - добавил он.

Война в Украине - возможность переговоров с РФ

В последнее время стали чаще звучать заявления о возможных переговорах между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский объяснил, почему стал более открытым в этом вопросе.

По его словам, дело не в стремлении Украины к справедливой победе, а в том, что Кремль вообще не имеет желания прекращать боевые действия на любых разумных условиях.

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