Зеленский сказал, что октябрь будет "временем принятия решений", покидая США.

Украину ждут трудные времена. Возвращаясь домой из США, президента Владимира Зеленского ждут тяжелые вызовы: достижения России, изнурительное общество и угроза тяжелой зимы, пишет Financial Times.

"Мы проигрываем войну"

На командном пункте вблизи Покровска, на востоке Украины, военнослужащие президентской бригады выражают свою обеспокоенность относительно ограничений на использование ракет для ударов по целям на территории России. Оператор ударного БПЛА жалуется:

"Если бы мы могли сражаться "обеими руками, а не с одной привязанной за спиной", то у нас был бы шанс противостоять более мощной российской армии".

Командир батальона Михаил Темпер, наблюдая за противником на экранах видеомониторов, отмечает: "Сейчас я больше думаю о том, как спасти своих людей. Довольно трудно представить, что мы сможем вернуть врага к границам 1991 года".

Многие украинские военные на передовой все больше склоняются к идее переговоров с Россией. Один из командиров, Юрий, говорит: "Я сейчас за переговоры". Он обеспокоен тем, что его сын, также военный, может провести свою жизнь в войне, а его внук унаследует бесконечный конфликт.

Другой офицер из 72-й механизированной бригады в Курахово предупреждает: "Если США перекроют кран, нам конец". Это отражает опасения относительно зависимости Украины от западной поддержки.

По словам председателя комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Александра Мережко, "общество истощено". Он отмечает растущее давление на президента Зеленского со стороны западных партнеров для начала переговоров, даже несмотря на сомнения в готовности России к таким шагам.

Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям комментирует, что администрация президента США Джо Байдена понимает, что нынешняя стратегия нежизнеспособна:

"Мы проигрываем войну".

Растет беспокойство, что потенциальная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США может заставить Украину заключить невыгодное мирное соглашение под угрозой прекращения военной и финансовой помощи. Как отмечает высокопоставленный украинский чиновник, "большинство игроков хотят деэскалации".

"Это не был триумф. Это не была катастрофа"

Самые ярые сторонники Украины в Европе, возможно, желают продолжить ее борьбу, но не имеют для этого запасов оружия и не планируют заполнить пустоту, оставленную США.

Киев подтвердил, что закладывает основу для будущих переговоров эффектным способом, когда его войска захватили часть Курской области России во время внезапного трансграничного вторжения в августе. Зеленский сказал, что земля будет разменной монетой.

А на прошлой неделе Зеленский посетил США, чтобы прорекламировать свой так называемый "план победы". Зеленский назвал это "стратегией достижения мира силой".

Войдя в водоворот предвыборной кампании в США, он провел отдельные переговоры с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и ее республиканским оппонентом Трампом.

В какой-то момент миссия Зеленского в США вернулась к катастрофе после того, как Трамп раскритиковал его за сопротивление мирным переговорам и осудил высокопоставленных республиканцев за посещение оружейного завода в штате Пенсильвания. Но в конце концов он убедил Трампа предоставить ему аудиенцию.

Украинский чиновник так прокомментировал визит Зеленского в США:

"Это не был триумф. Это не была катастрофа. Было бы наивно ожидать таких аплодисментов, которые мы получили два года назад".

Однако украинский лидер оставил Вашингтон с пустыми руками в двух центральных вопросах: разрешение США использовать западное оружие для ударов дальнего действия по территории России; и прогресс по заявке Украины на вступление в НАТО. Администрация Байдена сопротивлялась обоим, опасаясь, что это может побудить Москву к эскалации конфликта, потенциально вовлекая США и других союзников.

Американские чиновники не были впечатлены "планом победы" Зеленского, который включает запросы на огромное количество западного оружия. Советник, который помогал готовить документ, говорит, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как повторить свою настойчивость относительно членства в НАТО, поскольку все остальное было бы воспринято как отступление в вопросе гарантий безопасности Запада, которые украинцы считают незаменимыми.

Истинное значение "плана победы" заключается в том, что он смещает военные цели Украины от полного освобождения до склонения войны в пользу Киева, говорит высокопоставленный украинский чиновник.

"Это попытка изменить траекторию войны и привлечь Россию к столу переговоров. Зеленский действительно в это верит".

Несколько европейских дипломатов, которые на прошлой неделе присутствовали на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, говорят, что произошло ощутимое изменение тона и содержания дискуссий вокруг потенциального урегулирования.

Они отмечают большую открытость украинских официальных лиц к обсуждению возможности договориться о прекращении огня, даже если российские войска остаются на их территории, и более откровенные дискуссии среди западных официальных лиц относительно срочности соглашения.

"Время принятия решений"

"Жизнь вот-вот станет еще сложнее", - пишет издание, отмечая, что перед Украиной стоят новые вызовы, в частности тяжелая зима, угроза ударов по энергетике, мобилизация и туманные перспективы членства в НАТО.

Покидая США в эти выходные, Зеленский сказал, что октябрь будет "временем принятия решений". Украинский лидер снова будет просить разрешения поражать цели внутри России боеприпасами с Запада, зная, что это один из немногих вариантов прекращения боевых действий:

"Речь идет об ограничении возможностей России".

"План победы": детали и перспективы

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, не все пункты плана победы Владимира Зеленского будут обнародованы украинцам из соображений безопасности. Ведь то, о чем идет речь в публичном пространстве, слышит и враг. Ермак отметил, что "реализацию этого плана важно увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, победах наших военных, наших Вооруженных сил".

Стоит отметить, что во время визита в США Зеленский представил план победы и объяснил каждый пункт действующему президенту Джо Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис соответственно, членам Палаты представителей и членам Сената, а также лидерам стран, присутствующим на Генассамблее ООН.

12 октября Байден проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на уровне лидеров (формат "Рамштайн"). Ожидается, что на этой встрече будет рассматриваться план победы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: