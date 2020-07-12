Германия увидела след российской разведки в кибератаке на Бундестаг

Немецкое правительство полагает, что к кибератаке на Бундестаг причастна российская военная разведслужба.

Правительство Германии предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на Бундестаг в 2015 году.

Об этом сообщает DW.

Немецкое правительство полагает, что к кибератаке на Бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ, однако решение о ведении санкций еще не принято.

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В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что «федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Германии выдали международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаках Бундестага по заказу России в 2015 году.

2 июня 2020 года стало известно о том, что дипломаты ЕС намерены ввести санкции против ответственных за кибернападение на немецкий Бундестаг лиц.

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