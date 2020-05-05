Германия выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в кибератаках Бундестага

Россиянина также разыскивают США из-за кражи электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии в преддверии президентских выборов 2016 года.

Правоохранительные органы Германии выдали международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаках Бундестага по заказу России в 2015 году.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Кроме того, россиянина также разыскивают США из-за, в частности, кражи электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии в преддверии президентских выборов 2016 года.

В 2015 году несколько членов немецкого парламента получили электронные письма от якобы ООН о «конфликте Украины и России» с вредоносным программным обеспечением.

В апреле 2018 года нидерландские правоохранители установили группу россиян в планировании слома системы в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ). Хакеры принадлежали к подразделению ГРУ «26165» и известны как «Fancy Bear».

Тогда же в Британии бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь отравились «новичком», после чего Великобритания обвинила в этом Москву. Нидерландские следователи предполагают, что россиянам поручили взломать компьютеры OPCW и похитить информацию.

Россиян, защищенных дипломатическим статусом РФ, отослали обратно на Родину, а технику конфисковали, что вскоре стала уликой против Бадина.

Как сообщал УНИАН, российские хакеры атаковали британские университеты, которые занимаются разработкой вакцины и тестируют лекарство против COVID-19.