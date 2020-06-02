ЕС впервые введет киберсанкции против российских хакеров
Дипломаты ЕС намерены ввести санкции против ответственных за кибернападение на немецкий Бундестаг лиц.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.
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"На этой неделе дипломаты ЕС начнут работать над санкциями против людей, ответственных за кибератаку на Бундестаг Германии в 2015 году. Если это произойдет, это будут первые санкции в рамках режима киберсанкций ЕС", - написал журналист в своем Twitter, цитирует Европейская правда.
Санкции заключаются, в частности, в запрете на поездки и замораживание активов. Посла России о введении ограничений предупредили.
Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Германии выдали международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаках Бундестага по заказу России в 2015 году.
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