Глобальный санкционный режим Евросоюза должен стать ответом на серьезные нарушения прав человека.

В Совете ЕС собираются как можно скорее принять санкционный режим, который должен стать аналогом "закона Магнитского" в США.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали, передает Европейская правда.

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По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, глобальный санкционный режим должен стать ответом на серьезные нарушения прав человека.

Пресс-секретарь Еврокомиссии заверила, что санкционный режим будет утвержден "так быстро, насколько это возможно".

"Права человека усиленно подвергаются угрозам. Как вы знаете, у нас есть предложение по глобальному санкционному режиму ЕС, на данный момент оно проходит обсуждение в Совете ЕС. Оно будет одобрено так быстро, насколько это возможно", - сказала Массрали.

Также она добавила, что в процессе утверждения есть "хороший прогресс".

"Что касается дискуссий, которые происходят в Совете, мне трудно вам сказать, в чем проблема, и почему они не движутся так быстро, как бы вы хотели. Но вещи движутся в правильном направлении, все привлеченные тяжело работают, чтобы гарантировать, что санкционный режим будет работать", - отметила Массрали.

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Что такое Закон Магнитского

Акт Магнитского - закон США, который был принят в 2012 году. Он содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в том числе связанным с делом компании "Hermitage Capital Management".

Закон был назван именем погибшего в 2009 году в российской тюрьме адвоката Сергея Магнитского, раскрывшего финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

Впоследствии "Закон Магнитского" приобрел статус глобального акта, который может применяться против граждан любой страны, нарушающей права человека.

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Автор: УНИАН